距離今年的七夕剩下一個多月的時間，單身者想要找到對象，有伴侶者想要感情加溫，都可以嘗試配戴水晶，來增強能量。運勢命理網站「旺好運」推薦以下4款水晶，讓你桃花運旺起來！

▍1.招桃花必收：粉水晶

粉水晶是石英石的一種，質地易脆，含有微量的鈦元素，外表為粉紅色，透明度不一，不透、半透明至透明皆有。粉水晶的能量可以療癒內心，帶有溫暖的頻率，可以穩定情緒、增加個人魅力，讓人變得更柔和，敞開胸懷接納大家，進而提升人緣，最能招來異性緣與桃花，象徵著愛情、幸福和喜悅，是愛情開運的利器。有伴侶的人，粉晶也能改善與另一半的感情，可以促進感情甜蜜，讓雙方相互信賴，帶來愉快的感情生活。

粉水晶。（示意圖／shutterstock）

▍2.招桃花必收：草莓晶

士多啤梨晶俗稱草莓晶，內部由髮絲結構組成，外觀如星星點綴的草莓果醬，是由白水晶包裹纖鐵礦、赤鐵礦的水晶。草莓晶的作用與粉晶相似，幫助內心平和，也加強個人魅力、人緣、貴人緣，尤其最針對招攬愛情運勢的緣分。配戴草莓晶幫助思考清晰、心情平穩、化解心結，也可以幫助被動個性放鬆，更能積極面對人際關係，讓人與人的交流更加愉快。想要提升愛情運勢，最適合配戴草莓晶，它象徵愛情、幸福與喜悅，幫助周圍的人感受到自己的心意，單身的人能快快找到愛情，有伴的人能穩定關係、相處更加融洽，享受你儂我儂的熱戀滋味。

草莓晶。（示意圖／shutterstock）

▍3.招桃花必收：紅紋石

紅紋石學名為「菱錳礦」，擁有美麗的深淺粉紅色澤，它的名稱來自希臘，代表「玫瑰的色彩」，又被稱為「愛神之石」和「印加玫瑰」，充滿愛、溫柔且療癒的能量，它幫助散發魅力、吸引適合的對象，特別適合暗戀、單戀或苦戀許久沒有進一步發展的人，能增強信心與行動力，讓你勇敢追愛。紅紋石的能量柔和、細膩穩定，能夠舒緩失戀帶來的痛苦失落，清除愛情帶來的負面情緒，適合經歷重大愛情創傷的人。除了排解負能量，紅紋石能讓人對周遭事物更有包容力、寬恕力，不多做計較，在人際關係、溝通協調上更為順利。特別推薦給感情失和、有出現破裂的人們，讓內心逐漸強大，幫助勇敢說出內心話，增進復合機會。

紅紋石。（示意圖／shutterstock）

▍4.招桃花必收：月光石

月光石是具有月光效應的長石族礦物，大部分由冰長石和鈉長石混合組成，通常是無色至白色，透明或半透明，如月光般的美麗光暈，代表著溫柔、迷人，充滿女性魅力的象徵。能量能協助處理內在情緒，療癒創傷，撫平躁動的心靈，舒緩煩躁不安的狀態。月亮石又被稱為「戀人之石」，配戴它可以使人展現出美好的一面，增進個人魅力，且讓有爭執的情侶放下情緒，讓關係修補和好。

月光石。（示意圖／shutterstock）

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