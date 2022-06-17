現代人性觀念較開放，但別忘了做好防護設施。婦產科醫師蘇怡寧分享，有網友私訊他問說，凌晨不小心與一位男性偷吃，若隔天驗孕發現有了，孩子到底是男友的，還是出軌對象的？讓他看了超傻眼，因為醫師可推估出孕婦大概的懷孕日期，但無法算出你是幾分幾秒懷孕的，奇葩問題也讓不少網友看呆直呼，醫師不是算命師欸！

蘇怡寧昨在臉書發文說，一位網友私下傳訊息問他說「如果凌晨的時候，不小心跟一位男生發生性關係，這樣明天驗孕發現有了，到底孩子是男朋友的，還是凌晨那位與他發生性關係的男性的？」

蘇怡寧無奈地說，還記得前幾天他才說「別傳訊息來問他有沒有可能懷孕這種事情？」當時有網友留言開玩笑說，之後會不會有人傳訊息問孩子的爸爸是誰？但大家不要笑，還真的有，而且類似的訊息他蠻常收到的，甚至還有人問他說「今天跟A、昨天跟B、大前天跟C和D，請運用專業來幫區分孩子是誰的，否則她會很困擾！」但收到這種問題的他才覺得困擾吧！

蘇怡寧指出，婦產科醫師確實可根據胎兒的大小，推算出媽媽大約的受孕時間，大概可以估算到正負2至3天左右，但根本不可以精準算出你是幾點幾分受孕的好嗎？不過，他比較在意的是，如果還沒有準備好懷孕，或者是會介意孩子的父親是誰？那當初為什麼不做好避孕措施保護自己？多愛自己一點呢？

貼文引起網友討論，「跟剪老婆指甲要驗肚子裡小孩DNA一樣驚人欸」、「看完這些問題，你看起來不像醫生，看起來像算命師」、「一定是有錢的那個，養的起的最重要」、「如果她今天做明天就有兩條線，那應該是要跟醫師視訊問診一下」、「講求數位化的時代，連孩子的生父也都數位化了嗎？」