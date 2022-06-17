說唱藝術人間國寶楊秀卿在17日辭世，享壽89歲。去年她在行政院文化獎頒獎典禮上，說明了對說唱藝術的想法，當時她提及，「以前唸歌是為生活，後來唸歌是為文化。」

楊秀卿在2009年被文建會（現文化部）指定為第一屆重要傳統藝術說唱類保存者。她出生於1934年，在4歲時因病延誤就醫而失明，被送往基隆蕭家當養女，在同樣雙眼失明的養女姊姊教導下，苦練學會唸歌藝術，13歲開始在茶館、公園等地走唱。

由於唸歌藝術必須又說又唱，楊秀卿靠著記憶力和即興發揮能力，一人分飾多角，轉換民間歌謠、歌仔戲曲調和南管音樂，說故事說得活靈活現，引人入勝。

此外，楊秀卿過去也樂於和年輕人合作，一起用創新手法呈現傳統藝術，2016年她曾和雲科大學生視覺傳達系學生黃宇謙、張芳榕、王柏仁，推出專輯MV《唸啥咪歌》，一舉拿下2016德國紅點設計大獎傳達設計類（Communication Design）中，電影與動畫（film＆animation）的「絕佳設計獎」（Best of the Best）。並在紅點大獎頒獎典禮會後舉行音樂會，邊彈月琴邊說學逗唱，德國觀眾聽得入迷，也讓台灣的無形文化資產唸唱藝術也在國際發聲。