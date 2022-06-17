林漿紙大廠華紙(1905)今（17）日召開股東常會，發言人陳瑞和會後受訪時表示，目前國際漿價、木片等原物料成本續揚，但第三季能否持續漲價反應仍需視市場狀況而定，能否落實、漲幅均不易拿捏。此外，桃園觀音廠非塑產線目前調整設備中，預計7月起投產。

陳瑞和指出，俄烏戰爭牽動全球供應鏈供需狀況，目前原物料價格仍持續上漲。其中，國際漿價每月仍超乎預期的持續上漲，短纖每噸已近900美元、長纖達1050美元。木片價格已大漲逾6成，每噸價格達200～300美元，較先前最高紀錄180美元超出近4成。

陳瑞和表示，華紙今年首季及第二季已分別調漲報價5～10％、7～15％，合計上半年漲逾20％，若按目前成本上漲趨勢來看，應該要持續調漲至年底，但由於2年來價格漲幅已高，依目前經濟情勢及通膨狀況，價格再調漲將有壓力，漲幅很難拿捏。

華紙目前營收占比以特殊紙達5成最高，文紙約3成、紙漿約2成。陳瑞和表示，第三季能否落實漲價仍需視市場狀況而定，目前市場需求視產業而異，有的產業很好、有的不好，會據此盡量進行全球性的平衡分配。

華紙的特殊紙產品多元，廣泛應用於食、衣、住、行各產業。陳瑞和表示，食安用紙目前約占5％，光電業亦有特殊紙需求，主要應用於面板製程中的防刮及緩衝。桃園觀音廠產線均按進度進行中，目前處於設備調整階段，接獲的非塑訂單預計7月起投產。