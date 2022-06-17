日本豐田汽車表示，因為缺少零組件以及新冠疫情影響，即日起將調整日本車廠產線作業。同時，豐田也預估，自己6月全球產能可能減少約5萬輛。不過，本財年所預計的新車產能，還是維持原先不變。

這家全球汽車銷售量最多的日本車商指出，自己有家供應商因為新冠病毒關係，造成工作人員不足。同時，還有另外一家供應商則是生產機具故障，無法產出既定數量的零組件。

因為產線被迫暫停，豐田無奈地說，這次可能會有約4萬輛新車難產。同時，6月份自己全球產能預估，降至大概75萬輛，原先則是估80萬輛左右。但是，本財年產能預估暫時沒有變動，維持在970萬輛。

豐田在日本的14個廠28條產線中，從17日開始，陸續有7個廠11條線會有作業異動。至於7月份全球生產計劃，豐田表示日後將會公布。豐田此次產線調整，預估旗下包括經典不敗的Crown房車、叫好叫座的RAV4休旅，以及未來之星bZ4X純電休旅等多款汽車，預計都將受到影響。