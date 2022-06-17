穩懋(3105)股東會完成董事改選，全球經濟黑天鵝滿天飛，穩懋董事長陳進財表示，由於美系品牌廠新手機於第3季開始拉貨，且基礎建設/基地台相關需求穩定，預期下半年仍有旺季可期，至於成長多少須視全球大環境而定。

穩懋今天舉行股東會，110年全球新冠疫情延燒，產業面臨缺料及塞港等問題，且前一年底客戶遭貿易禁令波及，穩懋憑藉著先進的製程技術、卓越的生產良率及產能的優勢，在大陸智慧型手機市場重新洗牌時搶占先機，成為去年表現最為突出的成長動能，加上110年美系智慧型手機在3D感測晶片上的微縮設計，讓市場分析普遍不看好的出貨量表現，反而因技術難度提升而逆勢成長，成為另一個成長的重要來源，穩懋110年合併營收為261.82億元，年增2.49%，稅後盈餘54.54億元，年減16.45%，每股盈餘為12.9元。

依據研究機構分析，111年5G智慧型手機滲透率將從前一年的40%成長到50%，除了手機PA需求持續增加之外，各國對於5G網路密度的需求也將相對提升，為了滿足AI、IoT及大數據的需求，Wi-Fi升級到Wi-Fi 6及6E成為當務之急，甚至未來Wi-Fi 7所需相關技術穩懋也積極在開發當中，另一個整合陸海空無縫連網的低軌道衛星更是穩懋微波產品發展策略焦點，在光電產品方面，穩懋延續過去在 VCSEL製造技術及品質上的領先，更進一步邁入近接感測及車用內部傳感應用，加上投入多年的磷化銦製程，產品包含接收器及其他雷射元件等，與潛力客戶積極合作發展LiDAR應用中。

俄烏戰爭加深通膨力道及大陸地區封控，衝擊整體市場需求，讓原已疲弱的智慧型手機市場寒風刺骨，穩懋前5月合併營收為91.92億元，年減8.85%。

陳進財指出，通膨升息等黑天鵝因素干擾，全球經濟狀況不佳，下半年還不太明朗，不過美系品牌廠新手機於第3季開始拉貨，基礎建設/基地台及WiFi相關需求穩定，預期下半年仍有旺季可期，至於成長多少須視全球大環境而定。

穩懋今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳進財、王郁琦、謝明健、葉力誠、張文銘、陳舜平及陳國樺；新任獨立董事為林錦獅、李伸一、陳海鳴及張兆順。