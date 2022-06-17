2012年任全台最大的牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長的蔡惟新，偽造增資文件向主管機關申請變更登記，然後謊稱公司將上市上櫃，欺騙公司股東出資認購股票，詐騙逾億元，最高法院依詐欺等4罪將他各判處1年到1年10月不等刑期，沒收犯罪所得1億多元定讞。

曾在北台灣擁有5間診所的美生牙醫集團，標榜「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」，自稱是「連鎖教父」的集團董事長蔡惟新上遍各大媒體，2014年還對外宣稱美生年營業額將突破5億元，股票預計第二季上櫃，吸引不少投資人眼光。

不過，檢方起訴指控，蔡男是美生公司的負責人，明知未實際收取公司設立增資所需之現金股款，仍以申請文件表明收足，進而向主管機關申請設立變更登記，將增加美生公司股東及交易相對人之潛在風險，並使對方誤信美生公司資本充足。

蔡男以不正當方法經營企業，利用虛充公司資本及誇大營運成果等不實資訊，欺騙公司股東出資認購增資股票，藉此詐得鉅額款項供自己及美生公司運用。

最高法院駁回上訴，認定蔡男破壞社會交易秩序與信賴關係，妨害金融經濟秩序，依對於公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足及詐欺等4罪，各判處1年到1年10月不等刑期，沒收及追徵之犯罪所得1億674萬元確定。