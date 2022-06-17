嘉義縣規畫再次啟動多項振興措施，將送請縣議會支持，待審議通過後實施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣規畫再次啟動多項振興措施，將送請縣議會支持，待審議通過後實施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，嘉義縣政府為減緩、振興各行各業，以及勞工因疫情造成的經濟損失，再次啟動多項振興措施，目前各局處提出方案所需經費約7000多萬元，將送請縣議會支持，待審議通過後實施，預計振興方案推動時程會落在8月至12月左右。

嘉義縣目前規畫、提出的振興措施包含觀光休閒、藝文產業、商圈市集、租金減免、地方稅減稅、穩定就業及弱勢補貼等7大面向、30個方案，另縣府預估振興方案將減收稅賦5083萬元，要與縣民齊心抗疫，一起度過疫情難關。

其中觀光休閒部分包括：一、團客搭乘觀光漁筏、曾文水庫遊湖行程，補助每人300元。二、團客至觀音瀑布遊程，補助每人300元。三、入住合作旅宿贈送1000元Q碰券。四、獎勵旅行社帶團來嘉旅遊前3名獎金。

藝文產業部分包括：一、停演全額退費、免場租。二、售票補助。三、補助12團隊新創展演徵件，每案8萬元。商圈市集包括：一、補助立案商圈及觀光工廠協會組織辦理振興活動經費。二、辦理商圈購物節。三、辦理海之夏、全民運、農機展及國慶煙火等大型活動。四、辦理嘉有好市集。

租金減免部分：一、東石漁人碼頭進駐攤商，下半年減租50％。二、承租國有原住民保留地租金減免20％。三、原住民保留地緩繳1年。四、區漁會租金減收3個月。五、承租縣有不動產減收租金20％。六、公有零售市場租金減收3個月。七、產業園區公共設施管理費減收3個月。八、水牛公園促參案權利金減收50％。

地方稅減稅部分：一、免徵暫不使用車輛牌照稅。二、減徵娛樂稅30％。三、 營業用房屋稅減徵。四、房屋稅展延、分期繳納。穩定就業部分：一、青年就業獎勵。二、就業青年尋職津貼最高3.2萬元。三、安心即時上工計畫。弱勢補貼部分：一、低收入戶及中低收入戶生活補助。二、急難紓困金1至3萬元。三、物資包服務。四、遠距教學期間弱勢學生午餐協助。