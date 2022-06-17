國民黨台北市長參選人蔣萬安。（蔣萬安辦公室提供）

距離年底大選倒數5個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安今日一早就前往西門町，拜會前北市長吳伯雄，對於未來是否要靠操作棄保效應，確保自己民調能拔高勝選，但蔣萬安不願就棄保多說什麼，僅表示會持續和地方民眾、了解需求，努力擘劃的北市願景，好好傳達給市民，才是最重要的事。

蔣萬安近期勤跑基層，又是上廣播節目又是慰勞醫護，5月底還展開拜會行程，先後向前北市長馬英九、郝龍斌、黃大洲請益，討教選戰策略和人事布局，今早和吳伯雄會面前，還遇上2名熱情女粉絲高喊「我支持你」，蔣也微笑回應並和對方合影，展現高人氣。

蔣萬安指出，吳伯雄一直以來都對後輩非常照顧，也願意給予很多建議和提點，相信接下來不管台北、新北或桃園，其他縣市都會一起努力贏得選舉；尤其首都生活圈是相互連動的生活共同體，未來在很多市政規畫上一定是通盤考量，且是跨區域治理，一起打打團體戰，大家共同擘畫願景。

外傳民眾黨會在雙北各推出自家候選人，恐影響國民黨選情，蔣萬安表示，每個人都有參選權利，也聽說傳出立委蔡壁如有可能被提名，他過去也和蔡在許多議題上有合作，就很多法案共同監督政府，所以這部分他會尊重每個人參選權利。

至於北市長選戰今年面臨白營、北市副市長黃珊珊挑戰，「三腳督」態勢明顯，有人認為蔣應該在民調上操作棄保效應，支持度才會上升，蔣則說，年底選舉不管是在討論三腳督、四腳督、棄保或「顏色合」，都不是他現在關心在意的事情，對我來講就是做好萬全準備，持續在地方和民眾溝通、了解市民需求，及接下來他要擘畫的台北市政願景，好好傳達給市民，這才是重要的事。