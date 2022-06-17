新加坡企業發展局17日公布5月非石油國內出口較去年同期大增12.4％，超過市場預估的年增9％，也大幅高於4月的年增6.4％。

國內出口指產品的整個生產作業流程全在國內進行。

5月非石油國內出口成長大增，主要是由電子與非電子類產品出口成長帶動。其中，電子產品出口年增12.9％，高於4月的年增12.8％。

至於非電子產品出口年增12.2％，成長幅度更遠超過4月的年增4.6％。主要是包含金條等非貨幣化黃金出口，較去年同期飆漲344.4％，帶動非電子產品出口大幅成長。

另外，特殊機械出口年增26.4％和測量儀器年增38％。但醫藥出口年跌8.6％。

跟前一個月相較，5月非石油國內出口經季調後上漲3.2％，扭轉4月份的月跌3.3％局面。

新加坡5月出口增長的另一主要因素，跟其對馬來西亞、印尼、泰國和日本等亞洲國家出口快速增長也有關係。