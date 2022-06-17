第一金(2892)今舉行股東會，通過配發1元現金股利和0.2元股票股利，至於除息和配息日，將在董事會後公告，預計公告時間可能落在7月。第一金控董事長邱月琴今天於股東會上表示，面對疫後經濟結構性的轉變及地緣政治衝突，並因應升息與通膨對金融市場的衝擊，第一金控將積極強化經營韌性，抵禦後疫情時代的不確定性與挑戰。

第一金控去年繳出優異成績單，2021年稅後盈餘達197.39億元，創下歷史新高，且各子公司獲利皆呈現雙位數成長。邱月琴指出，第一金控去年以提升非銀行獲利、穩健轉型與創新為主軸，關注後疫情時代衍生的市場需求及商機，同時重視風控、內控、法遵、資安及防制洗錢的執行成效，提升集團永續經營的競爭力。

海外布局方面，第一銀行100％投資的子銀行，美國第一銀行聖馬特奧分行，已於今年2月開業，目前第一金融集團海外據點達45處，第一銀行法蘭克福分行也已獲德國聯邦金融監管局核准設立，預計今年底正式開業營運，成為首家於德國設立分行的國銀。