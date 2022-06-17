昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，不僅轉換跑道嘗試演戲，認了隱婚生子消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心，把工作重心轉往大陸的他，3月底決定全家搬到上海，沒想到慘遇新冠疫情升溫封城，一家人轉往北京生活，不料北京5月也因為疫情緊張禁止外食，他近日分享一家人在北京聚餐的照片，表示「未來也很不確定……但我們已經很知足了……。」

近日北京部分餐廳開放外食，電影院也解封，吳尊曬出一組照片，他與妻子帶著兩個小朋友一同外出吃飯，從桌上菜色看來是當地出名的烤鴨，吳尊與家人們手舉著鴨腿，看起來相當開心，他在照片上描述「半年後餐廳的第一餐」，大多時後他們仍戴著口罩，不過已經可以在路上脫下口罩吃冰淇淋等零食。一家人去剪頭髮、體驗按摩、逛商場、看電影《侏儸紀世界3》，享受久違的全家出遊。

吳尊寫下感想：「生活慢慢的恢復正常，雖然還沒百分之百，未來也很不確定，但我們已經很知足了，每晚睡覺前都跟NeiNei和Max說，我們要把握當下，樂觀珍惜每一刻，感恩所有」，有網友發現吳尊一家看電影時，旁邊的座位都是空的，向吳尊提問是不是看電影還包場，吳尊幽默回應「沒錯，因為下午都沒人看哈哈」。

吳尊曬出一家人外出吃飯的照片。（圖／微博）

吳尊否認簽約劉畊宏同家網紅公司。（圖／翻攝自微博）

同樣移居上海的還有吳尊好朋友劉畊宏，他靠健身火爆全網，關係向來不錯的兩人，被猜測有互相引薦經紀公司，謠傳吳尊將投入健身直播的市場，廣告價高達6位數，對此吳尊工作室回應該消息是假，他日前受邀擔任網球賽的觀賽嘉賓，工作選擇上不一定拘泥於直播，未來的演藝動向令粉絲好奇。

吳尊帶著家人吃烤鴨。（圖／微博）