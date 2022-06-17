國民黨桃園市長參選人張善政17日和前台北市議員羅智強及民代祈福走桃園。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政17日和前台北市議員羅智強及民代祈福走桃園，媒體詢問他與外傳要參選桃園市長的新竹市長林智堅優勢在哪裡？張善政說，「我覺得我業界經驗、行政經驗，應該是他很難比得上。」

羅智強3月13日開始祈福走桃園，17日是最後1天。張善政和羅智強及立委高金素梅和桃園市國民黨籍多位民代、市議員參選人在桃園市政府前集合，眾人行走時高唱「微風往事」。媒體詢問張，他與林智堅都是空降？張善政回應，他在龍潭渴望園區工作12年，他不認為他是空降，也請大家不要把他看成空降。張善政反問，「如果在桃園工作12年還是空降，我不知道什麼樣算在地。」

媒體又問，張善政與林智堅相比優勢在哪？張善政則說，「我覺得我業界經驗、行政經驗，應該是他很難比得上。」因張年紀比林大，媒體追問會不會有世代交戰，章則回應，他講的是世代融合，不是世代交戰。

因先前立委呂玉玲表態參選桃園市長，最後黨中央直接提名張善政，2人至今尚未見面，媒體問張善政有跟呂玉玲約了嗎？張善政則說，還是持續跟她善意溝通、聯絡，她還在忙感恩之旅，尊重她的行程。此外也有媒體詢問，小內閣會有羅智強嗎？張則說，將來再看看，現在講這個太早了。

張善政也說，羅智強在臉書發文，說不要辜負他的成全，他非常敬佩羅的胸襟，希望繼續努力下去。張善政也說，成全我們在桃園的選舉，就是成全國民黨。不過羅卻說，他一直強調，國民黨並不重要，台灣民主才是最重要的，桃園更好才是最重要的，事實上他成全的一直都不是國民黨。他成全的是在野制衡、民主更好。如張善政到桃園也是為桃園人服務，不是國民黨。

羅智強表示，祈福走桃園最後一天，懷著滿滿感謝跟滿滿祝福來到桃園市政府，挑這個地點是別有深意，希望年底有機會到建物裡面拜訪張善政。他說，如果桃園是美麗善良的女孩，追求者眾，希望張善政能以更好的行動，更好的政策願景，讓桃園更美好。

因國民黨桃園市議員參選人凌濤外界認為朱立倫人馬，也出席活動，媒體詢問羅智強此事。羅則說，往事不用再提，他跟朱立倫跟凌濤，都是多年好朋友，家人、朋友都會有摩擦，有摩擦是很正常的事情，共同目標講清楚，在野制衡是他唯一關心的事情。