【旅遊經 編輯部報導】2022西拉雅夏日好秋祭即日起開跑！「來去西拉雅~Chill幾勒！」於昨(16)日於官田遊客中心辦理宣傳記者會為活動揭開序幕，活動至10月2日止。期間透過結合季節性活動、推出最強旅遊鐵三角，從食、宿、遊、購各角度切入，鼓勵民眾走入西拉雅轄區、感受在地美景；活動期間更推出「旅遊鐵三角」串聯抽獎活動，民眾只要在社群活動貼文留言、分享指定影像，就能月月抽Iphone！ 「2022西拉雅夏日好秋祭」活動期間結合三大特色活動與旅遊串聯抽獎活動，多重優惠讓人「Chill出來」！首先由7月2日登場的「西拉雅吃冰節」打頭陣，活動當日至玉井吃冰消費滿200元即可兌換扭蛋代幣進行抽獎，並有機會將芒果乾、鮮芒果或再來一碗芒果冰等獎項帶回家，現場另有芒果冰品大胃王活動可報名參加，邀請民眾一同挑戰酸甜的酷涼極限！

緊接著登場的是7月22日的「關子嶺夏日山車祭」，透過關子嶺一年一度的山車巡行活動，讓溫泉守護神-不動明王為在地業者帶來財源廣進，並保佑事業平安順利。為吸引遊客一同共襄盛舉此關子嶺年度盛事，每位報名且完成山車拉行活動之民眾可抽關子嶺泥漿溫泉住宿券等好禮外，前50位報名者還可免費獲得泡湯券乙張。

此外活動日起於指定餐廳、旅宿消費可享限定優惠外，還有機會獲得2022限定的「不動明王御守」，保佑健康、愛情順利不動，數量有限發完為止。想要假日前來泡湯、住宿但怕塞車的朋友們，可至後壁火車站或白河轉運站搭乘「台灣好行-關子嶺線」，享受泥漿溫泉也能輕鬆又方便！8月13日至14日最後壓軸的是「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」，到二寮觀日平台即可夜觀星象、日迎曙光！觀星活動將串聯特殊星象「英仙座流星雨」外，報名即可獲得星座盤1份；翌日的音樂會除了有音樂表演搭配雲海美景外，完成特殊任務便有機會獲得「品蛋幸福」茶葉蛋、「美好結粿」草仔粿以及「啡常好運」手沖咖啡等多重好禮，讓參加的民眾在悠揚樂聲中欣賞雲海景色之餘，還可享受祝福滿滿的在地美味。

玉井芒果冰

除此之外，6月16日到10月2日活動期間還有「旅遊鐵三角」串聯抽獎活動，凡至「二寮曙光雲海音樂會（含觀星活動）」、「西拉雅吃冰節」及「關子嶺夏日山車祭」三大活動地點之任一指定地標，發揮創意拍出自己覺得最Chill 姿勢的照片，搭配指定店家消費與合影，並至官方臉書粉絲專頁「西拉雅國家風景區管理處」活動貼文分享以上影像並留言，即可參與月月抽Iphone活動！

西拉雅夏日好秋祭活動登場

相關訊息可至2022西拉雅夏日好秋祭活動可至網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/11442)或拉雅國家風景區管理處官方網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/)或官方粉絲專頁查詢！

圖片：西拉雅風管處提供