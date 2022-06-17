台南市政府啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動率先發放夜市券，獲得攤商及消費者的歡迎。（市府提供／洪榮志台南傳真）

疫情持續衝擊買氣，經濟部規畫7月將發放夜市券提振消費意願，台南市長黃偉哲16日晚間率全台之先參加市府經發局舉辦的首場夜市「銅板快閃夠購go」時，特地前往安平區新永華夜市發放每份面額50元的夜市券，不少民眾領到夜市券後，都開心地在夜市品嘗各種美味小吃。

市府指出，因應疫情帶來的衝擊，經發局啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，除從本月11日起將連續舉辦近百場促銷活動，還已在全市傳統市場舉辦8場快閃活動，帶動輕鬆與熱絡的消費買氣。昨天首場在夜市舉辦的「銅板快閃夠購go」，特地選在安平區新永華夜市推出，黃偉哲也特地前往發送快閃夜市券，鼓勵民眾做好防疫，安心逛夜市。

黃偉哲表示，夜市是台灣非常具有特色的商業及人文景觀，逛夜市也一直是本地人及觀光客很重要的一個行程，此次受到疫情的衝擊，雖然夜市沒有暫停，但是業績卻遭受很大的影響，因此市府特別結合夜市業者，率全台之先發放夜市券，雖然面額只有50元，但事實上對於民眾消費的吸引，卻具有立竿見影的效果。

經發局長陳凱凌也強調，市場夜市券預期發送2萬張，如以每人消費200元來估算，將可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。該局市場處還將不斷透過多元促銷方式，帶動消費者的參與感，振興攤商朋友的生意，歡迎消費者與觀光客到台南體驗不同市場、夜市的特色。

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