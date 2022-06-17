富邦產險的防疫保單引發小股東質疑未做好風險控管，另對股價從80幾元跌落到5字頭在17日股東會上表達不滿。對此富邦產險坦言未能及時掌握防疫政策轉彎，未來將更重視風險控管；至於股價，富邦金控董事長蔡明興表示，將持續努力把基本面做好，未來市場回升股價自然會回升。

富邦產險董事長陳伯燿回覆小股東時坦言未能深入掌握政府防疫政策的變化，造成今年在防疫保單上的風險，未來將更嚴格控管風險。陳伯燿表示，富邦產險去年防疫保單承保228萬件，保費收入41億元理賠4億元，再加上再保，尚在可控制範圍內，但今年疫情急轉直下，加上政策從清零走向與病毒共存，面對龐大的續保壓力，因此今年的理賠就較高，未來將會更加重視商品的風險控管。

另外，對於富邦金股價持續下跌，蔡明興回覆股東時表示，股票下跌和股市受到俄烏戰爭和通貨膨脹影響，但其實金融股在利率上漲的環境下應該是有利的，未來利息收入會增加，但目前各國股市仍有變數，富邦金只努力把基本面做好，相信股市回升之際股價自然會回升，除非必要不會實施庫藏股。