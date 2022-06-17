台積電（2330）於美國時間16日舉辦2022年北美技術論壇，公司在會中秀出先進邏輯技術、特殊技術及3D IC技術，其中包含首度推出採用奈米片電晶體之下一世代先進N2製程技術，預計將於2025年量產2奈米製程。

台積電北美技術論壇連續兩年以線上方式舉行，今年於美國加州聖塔克拉拉市恢復舉辦實體論壇，為接下來幾個月陸續登場的全球技術論壇揭開序幕。本技術論壇亦設置創新專區，聚焦台積電新興客戶的成果。

台積電總裁魏哲家表示：「我們身處快速變動、高速成長的數位世界，對於運算能力與能源效率的需求較以往增加的更快，為半導體產業開啟了前所未有的機會與挑戰。值此令人興奮的轉型與成長之際，我們在技術論壇揭示的創新成果彰顯了台積公司的技術領先地位,以及我們支持客戶的承諾。」

台積電表示，N2技術自N3大幅往前推進，在相同功耗下，速度增快10～15％，或在相同速度下，功耗降低25～30％，開啟了高效效能的新紀元。

N2將採用奈米片電晶體架構，使其效能及功耗效率提升一個世代，協助台積電客戶實現下一代產品的創新。除了行動運算的基本版本，N2技術平台亦涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案，N2預計於2025年開始量產。

至於3D IC技術，台積電秀出兩大創新，其中包含全球首顆以TSMC-SoIC為基礎的中央處理器，採用晶片堆疊於晶圓之上（Chip-on-Wafer，CoW）技術來堆疊三級快取靜態隨機存取記憶體。

其次，台積電指出，創新的智慧處理器，採用晶圓堆疊於晶圓之上（Wafer-on-Wafer，WoW）技術堆疊於深溝槽電容晶片之上。

台積電說，支援CoW及WoW的N7晶片已經量產，N5技術支援預計於2023年完成。為了滿足客戶對於系統整合晶片及其他台積電3DFabric系統整合服務的需求，全球首座全自動化3DFabric晶圓廠預計於2022年下半年開始生產。