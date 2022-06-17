大陸貿促會今（17）日召開專題新聞發佈會，表示2022年金磚國家工商論壇將於6月22日以線上線下相結合方式在北京舉行。而大陸國家主席習近平將以視訊方式出席論壇開幕式並發表主旨演講，並於23日主持金磚國家領導人第十四次會晤、以視訊方式舉行，主題為「構建高品質夥伴關係，共創全球發展新時代」。

此外，習近平主席24日也會主持全球發展高層對話會，透過視訊方式，主題為「構建新時代全球發展夥伴關係，攜手落實2030年可持續發展議程」，包含金磚國家領導人和有關新興市場國家及發展中國家領導人將共同出席。

據澎湃新聞引述貿促會說明，此次工商論壇與金磚國家領導人會晤背靠背舉行，以「深化金磚工商夥伴關係，共創全球發展美好未來」為主題，設置開幕式和5場專題研討。

而線下也將邀請金磚國家和全球發展高層對話會受邀國的駐華使節、駐華商協會代表和中外企業代表參會，線上邀請金磚國家經貿部長等、重量級企業家參會，預計線上線下參會人數將超過1000人，並在論壇期間發佈《金磚國家工商界北京倡議》。