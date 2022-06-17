28歲楊男因強盜案遭羈押在台中看守所，在今年1月間被押解到台中地院出庭，庭訊後還押時，突然推開、衝撞要幫他上銬法警，在場戒護法警趨前壓制，他被制伏仍掙扎、張口咬人，混戰中導致5名法警掛彩。楊男辯稱，他無意攻擊法警，不滿另名被告要去揍他，才撞到法警，台中地檢署依傷害罪起訴。

楊男涉犯強盜被羈押在台中看守所，今年1月25日被押解到台中地院，與另名被告吳男出庭，庭訊在下午3時15分結束，承審法官諭知還押後，阮姓及魏姓法警上前幫楊男戴上手銬，楊男突然以手推開阮，再將鐵椅推向他；轉身衝撞魏，導致魏撞到牆壁。

阮再趨前架住楊男，戒護吳男的廖姓法警及值庭的紀姓法警、隔壁法庭的洪姓法警，都聞聲前來協助壓制楊男。楊男仍不斷掙扎，還張口咬傷法警，最後被上銬解押回台中看守所。

這場法庭上被告與法警混戰，共有5名法警掛彩，各受鼻骨骨折及擦傷、頭部鈍傷；手部開放性傷口；拇指扭傷；手臂抓傷合併擦傷；頭部鈍傷、頭皮撕裂傷等傷勢。

楊男供稱，他無意攻擊法警，只是氣不過同庭的被告吳男，他覺得自己很無辜，要繞過去打他，可能因此撞到法警。

檢察官勘驗現場監視影像及醫院診斷證明等資料，不採信楊男說法，認定涉犯妨害公務及傷害等罪嫌，聲請簡易判決。