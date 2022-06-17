台北市長最新民調結果。(取自新台灣國策智庫網站)

年底九合一選戰將至，台北市長部份，國民黨已提名立委蔣萬安參選，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨部分則是無任所大使林佳龍有意爭取提名，但衛福部長陳時中呼聲仍高。新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調，結果顯示，不管民進黨候選人是林或陳，蔣萬安皆是第一，領先黃珊珊0.5個百分點。

根據新台灣國策智庫委託趨勢民意調查股份有限公司進行民調，調查時間為本月10日至12日晚上18:30至22:00，進行市內電話調查，對象為戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾。結果顯示，國民黨立委蔣萬安以29.5支持度居冠、其次為副市長黃珊珊29%、林佳龍獲22％，另有19.5%無法選出。

若是民進黨派陳時中參選的話，結果顯示蔣萬安以29%領先，其次為黃珊珊28.5%、陳時中23.7%，有18.8%無法選出。

該民調指出，2022台北市長選舉三角督的情形下，蔣萬安微幅領先，黃珊珊位列第二，不管民進黨候選人是林佳龍或陳時中，蔣皆領先黃0.5個百分點。不過，值得注意的是，與3月份調查結果相比，黃珊珊支持度約增加3個百分點，但蔣萬安與民進黨候選人支持度皆減少。

與3月份調查相比，民進黨若提名林佳龍，蔣萬安在信義區支持度減少最多，所屬中山區也減少14.7個百分點，黃珊珊則在內湖區／南港區找回支持者，且獲得台灣基進黨、不偏任何黨者的認同。若提名陳時中，和3月份調查比較，陳在中正區、南港區都減少20個百分點以上，蔣萬安在中山區減少15.8個百分點，黃珊珊在內湖區／南港區、萬華區／中正區取得優勢。

若採取「棄保」，林佳龍25.5％、蔣萬安37.6％、黃珊珊20.2％、16.7％無法選出。若是陳時中，則是27.0％、蔣37.7％、黃21.0％、14.3％無法選出。顯示棄保情形下，不管民進黨候選人是誰，原黃珊珊支持者，約有2成5會轉為支持蔣萬安。

真理大學教授陳俐甫認為，民眾黨支持度在台北市最高，所以判斷不會放棄黃珊珊不過。

至於民進黨內台北市長參選人支持度，41.2％林佳龍、29.6％陳時中、29.2％無法選出。 陳俐甫認為，民進確實要三腳督才有希望贏，所以未來六個月要加緊努力，但成本會很高，所以不能慢慢決定人選；至於棄保結果，陳時中跟林佳龍選支持度都差不多。但林佳龍在泛藍心中，比陳時中還不被討厭。

台師大教授曾冠球說，「蔣萬安選情不一定萬安」，而陳時中出線最重要理由就是抗疫英雄，民進黨會這樣包裝，但若疫情控制，沒有了「防疫紅利」，但華人社會看重生死，民眾傷痛記憶揮之不出，民進黨是否能用其他方式轉移成功？林佳龍沒有防疫包袱，揮灑空間反而自在。

他認為，陳時中若能在漂亮時機脫身，但就算脫身，能否擺脫民眾記憶，這是風險。

另外，該民調抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。