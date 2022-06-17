民進黨2022年可望被徵召參選桃園市長人選的新竹市長林智堅，接受媒體網路專訪，被問到若徵召參選桃園市長，如何應戰時表示，桃園新竹這兩個這麼緊密結合的地方，一定會採聯合區域競選。

對可能與院長級的國民黨桃園市長參選人張善政對決，且民調追上張善政，林智堅說，桃園跟新竹在歷史上有非常緊密的脈絡，也是共同生活圈，這幾年他與鄭文燦市政交流非常緊密，尤其疫情期間，為了防疫的流動政策，再加上南桃園的鄉親，在生活及習慣上會到新竹，南桃園鄉親看到新竹市的蛻變，也連帶對生活有感受，才會呈現在民調數字上。

林智堅今被問到，若被徵召，如何面對自家人的質疑指出，民進黨本來就不是一言堂，重大的議題，都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，一個民主國家本該如此，所以這件事情不管未來的發展如何，他都會去聆聽大家的聲音。

林智堅說，不過現在最大的假設參選桃園市長這件事情，最大的不同的意見，來自於太太，「這個才是我最大的課題」。

提到聯合區域競選，他說，現在早就不是單打獨鬥的時代，2018年競選連任時，就和新北市、基隆市、新竹市、桃園市，有一個「會做事」的連線。未來2022台灣的選舉，民進黨也一定會是一個這樣聯合作戰的方式，因為台灣確實不大。

他舉例，他在桃園工作落腳，但是他可能家人都在新竹或者是在台北，所以這個選戰，只要候選人透過政策的引導，共同訴求。選戰當然就是要贏，同一個政黨並且是同樣在政策上，或是在經驗上，都是受到市民國人肯定，一起作戰，比單打獨鬥的效果會來得更好。