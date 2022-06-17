法拉利姐張婷婷9年前愛車停路邊被刮花，鬧上媒體版面意外爆紅，之後她出單曲、投資餐飲事業皆失敗作收，近幾年她專心經營臉書直播，靠著粉絲打賞星星過活，一個月最高賺進約20萬元，為了賺星星她花招百出，唱歌熱舞、還穿起各式怪異服裝取悅粉絲，如今更是震撼宣布今(17)晚11點在公墓開直播。

張婷婷一向講話不經大腦，個性不按牌理出牌，常做出一些難以預料的舉動，正因如此，喜愛她的粉絲都很支持她直播，花錢讓她做搞笑動作愉悅自己也願意，沒想到這次張婷婷，竟然要半夜11點至公墓唱歌跳舞，甚至自封為「婷婷鬼后」，還說要帶副主播「鬼王及果娃」首次唱跳，隨後對粉絲甜喊：「啾咪」。

網友聽到婷婷要在公墓開直播，紛紛湧入留言：「女鬼何苦為難女鬼？」、「感覺真的會出事」、「左手拿的叫恰娃還是怡娃想知道」、「瘋掉真的又給我去蔡氏墓園」、「等下卡到陰又說有鬼偷你錢」、「想看婷婷去殯儀館的豎靈區直播」、「不要去那裡嚇到別人」、「其實婷婷在哪邊直播都像鬼后啦」。

另一方面，也有網友認為婷婷太不尊重亡者，「這樣真的好嗎？在公墓有點過頭……」、「婷婷妳先去跟它們說打擾了，請它們多多包容！」、「不要去打擾人家的墓園」、「不要鬧了吧婷婷，很危險餒」另外，也有人直接猛嗆：「等等會不會有來自陰間的投訴電話」、「鬼：這是什麼奇怪生物？」要她顧人氣也要尊重亡者。