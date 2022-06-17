防疫保單賠慘了，富邦金控今舉辦股東會，小股東砲轟，股價從逾80元，跌到剩5字頭，有富邦產防疫保單很好，但有富邦股票卻很可悲；富邦金控董事長蔡明興表示，未來會加強風險控管，努力把本業做好。

蔡明興指出，富邦金股票一度跌到5字頭，跟俄烏戰爭、高通膨、資本市場有比較直接的影響，因為幾乎所有股票都跌，跟防疫險關係不大；蔡明興表示，近來全球央行升息，金融股理應受惠上漲，不過，現在不管美國、台灣或大陸，股票市場都不穩定，仍會把本業做好，其他外在環境無法控制。

富邦產險董事長陳伯燿指出，富邦產是在2年前得到保險局核准，配合一般民眾需求銷售防疫保單，當年保費收入2億，去年年初狀況還不錯，但5月防疫升級成3級警戒，民眾大量投保，總承保件數達150萬件，去年底累計228.9萬件，保費收入41億，但政府防疫得宜，全年賠款4億多，即使進入三級警戒、確診率僅0.1％；今年5、6月申請理賠開始反轉，大量出現申請理賠案件。

陳伯燿表示，去年底已將每張保額降低到1萬、1萬5，今年1到4月承保40萬張，市佔率也從34％降至13％，4月政府防疫政策從清零轉為共存；陳伯燿坦言，對政府防疫政策轉彎來不及反應，續保沒做好風險控管應深切檢討。