教育部國委託暨南大學開發「學習歷程公版模組」，建置高中學生學習歷程資料庫。然而資料移轉過程中，暨大未落實標準作業程序，導致共計81校、7854位學生上傳至模組之檔案遺失且無法挽救，核有重大違失。監察院通過葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳等委員之調查報告，糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。

國教署委託暨南大學建置及維運「高級中等學校學習歷程公版模組」，歷年共計編列8495萬8千元經費，建置中央雲端備份中心、資安事件中央監控中心，並辦理向上集中虛擬主機租用、增購雲端備份設備，另更於110年度進行系統功能優化工作。惟於該年9月仍發生學習檔案資料遺失而難以補救之情事。

葉大華調查指出，國教署未能督導委外單位落實資料庫每日硬碟平臺快照、完整備份、差異備份、同步備援及定期還原演練等標準作業流程，對攸關學生學習表現資料蒐集及利用，長期有業務督導不周、系統維運能量不足之缺失，造成多校師生需耗費額外時間及資源，進行事後確認及補救工作，且未確實評估學生因本事件所受影響，據以提供補償措施，有負各界對於重大教育政策之信任，損及政府形象與公信力，核有重大違失。

此外審計部查核報告亦指出，國教署辦理資通安全業務核有未盡職責、效能過低及潛在風險等情事。尤其國教署耗費鉅額公帑委託暨南大學開發公版模組，仍無法符合各類校務行政系統使用者之需求，自111年1月底起停止服務，致已採用公版模組之395所學校，必須再度進行系統轉換，未符資通安全責任等級規定。且各校資通安全事件頻仍，任由學校端負責儲存含有學生個人機敏資料之學習歷程檔案資料，極易衍生資通安全風險。