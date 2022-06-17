法務部行政執行署為維護「路權正義」，日前針對欠繳交通罰鍰、ETC通行費執行催繳專案，依據行政執行署統計，近5年執行2700多萬件罰鍰案件中，以違反《道路交通管理處罰條例》2270多萬件最多，共追回67.2億元交通罰鍰。

行政執行署近年為維護路權正義、遏止交通違規事件持續發生，加強執行滯納交通罰鍰及 ETC通行費專案，並對欠繳民眾祭出查封房產、車輛、重機的執行手法。

依據執行署統計，自2017年至2021年執行署新收罰鍰案件2731萬8000件，結案2627萬1000件，其中完全繳清及部分繳清共729萬6000件，全部發憑證1843萬8000件。

新收罰鍰案件中，以違反《道路交通管理處罰條例》2274萬4000件最多，且以年增率9.1％逐年成長，其次為違反《公路法》266萬4000件、違反《強制汽車責任保險法》78萬5000件，前3名皆與汽機車使用有關，合計占全部罰鍰案件9成6。另有《廢棄物清理法》47萬件、《毒品危害防治條例》9萬9000件。

近5年執行罰鍰案件追回金額127億元，其中以違反《道路交通管理處罰條例》追回67.2億元最多，占5成3，前3名案由均與汽機車使用 有關，追回比率合占6成9。

此外，行政執行署近年推廣到四大超商進行小額多元繳款，統計去年透過多元繳款管道繳納罰鍰案件2.2億元，以超商繳款占9成4最多，顯示推廣已達一定成效。