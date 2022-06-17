受到疫情衝擊，住宿及餐飲業無薪假人數翻倍，民眾黨立法院黨團呼籲政府精準紓困。（林縉明攝）

新冠肺炎疫情持續2年多，政府不斷吹噓2021年經濟成長率過去11年來最好，卻忽略特定產業嚴重衰退的事實，中央紓困不到位，業者幾乎撐不下去。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠與黨團主任陳琬惠等人今天呼籲，政府應正視勞工與企業困境、精準紓困、推動產業轉型，協助民眾度過難關。

2022年4月全台疫情遍地開花，民眾自主「類封城」減少出門，再次重創住宿及餐飲、娛樂及休閒服務等產業。邱臣遠指出，住宿及餐飲業的勞工實施無薪假人數近期於2周內自1549人翻倍成3152人，旅行社則從去年9月就一直維持9千人放無薪假的情況至今。中央推出36億餐飲行銷補助，但申請辦法繁瑣、規定又多，獨漏10萬個餐飲業攤商，無法申請。

邱臣遠表示，中央的6.8億特色團遊補助期限只到6月底，業者說5、6月出團率僅一成，根本看得到吃不到；而55億的國旅補助雖提前於7月15日開跑，相關業者仍認為就像是讓重症病患吃感冒藥，緩不濟急。邱臣遠提醒觀光局，應考量振興方案提前1.5個月實施，經費可能提早用罄，面對9月以後的淡季應爭取額外經費持續振興。

邱臣遠說，台灣疫情還在高原期，民眾自主應變減少出門，政府應該優先紓困救命，再推振興經濟措施。面對新變種病毒可能再爆發，建議效法地方政府如台北市，減免房屋稅及娛樂稅，並補貼部分產業在疫情期間造成的損失，降低企業負擔。此外，邱臣遠也呼籲政府要再度推動勞工紓困貸款，解決企業沒錢賺、員工沒薪水的燃眉之急。

陳琬惠表示，防疫、紓困、振興、轉型是政府面對疫情必須處理的四大方向，但是行政院8400億防疫及紓困特別預算規劃漏洞百出，地方政府加碼補破網。後疫情時代民眾消費習慣改變、許多產業百廢待興，政府要協助企業改善問題，促進產業轉型才是根本之道。

陳琬惠以受疫情影響甚鉅的宜蘭縣為例，縣府在經濟補助、企業融資貸款、失業給付、各項地方觀光振興措施、企業輔導方案等紓困振興項目乏善可陳。因應後疫情時代消費及旅遊需求，應該藉這次宜蘭童玩節的舉辦，展現宜蘭的文化及地方特色，整合在地企業資源，善用架設旅遊規劃平台及創新數位科技，發揮實質的觀光效益。