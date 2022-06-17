國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營昨晚再添2名生力軍，分別是議題小組召集人黃子哲、副發言人蔡畹鎣，今早2人也陪同蔣拜會台北市前市長吳伯雄，黃子哲說年底選戰絕不佛系而是可歌可泣，「也或許是可割可棄」，疑似在暗示操作棄保，蔣萬安也笑說自己廣納人才，歡迎認同團隊理念的人加入，大家都是台北隊。

蔣萬安表示，非常歡迎2人正式加入團隊，大讚黃子哲有非常豐富的選戰經驗，也關注政治議題，因此邀請擔任議題小組招集人，蔡畹鎣則是新北市政府前副發言人，對新媒體事務也很有經驗，未來將在團隊協助團隊對外發言和相關隨行工作。

由於蔣團隊多次向「侯家軍」借將，包括新北市府顧問林芥佑、新北市府前環保局秘書徐維遠，蔡畹鎣便是第3人，也頗有「雙北連線」的想像，不過蔣說，只要是人才 、認同團隊理念，都非常歡迎加入團隊，一起為台北的未來打拼；至於找侯家軍是否想搶奪淺藍選票，他則說，廣納人才是唯一考量，大家都是台北隊。

對於外界多半認為黃子哲火力較強，延攬進團隊是否有意讓對方加深議題火力，蔣則說，黃過去在他的立委辦公室擔任主任，是很重要的角色，也熟悉國會運作，對於團隊絕對是有非常大幫助，且2人都有選戰經驗、參與過議員初選，更能深刻了解基層人民中的心聲和想法。

不過因爲黃子哲、蔡畹鎣都先後在議員初選落馬，外界好奇未來是否會繼續找初選沒過關的新血加入，蔣表示，其實有非常多優秀、有想法的年輕朋友，因為曾實際參與選舉經過，更能了解民眾需求，能適時即刻提出執行方案幫忙解決問題，相信他們都能勝任。

黃子哲表示，他加入團隊有3大意義，首先是歸隊，因為他曾在2016年幫蔣打過立委選戰，很榮幸能擔負重任，第二是過去也有多次輔選經驗，最後更強調，這次台北市選舉絕不會是佛系而是可歌可泣或「可割可棄」，大家都說選戰是三腳督，但自己認為是不能輸，會努力獲得勝利，但他也同意這是場激烈的選舉。

至於從新北隊變成台北隊，蔡畹鎣則說，新北市長侯友宜也覺得很好，也鼓勵年輕人多走走，尤其雙北是共同生活圈，未來不管是建設或政策都可合作，她也透露自己是在初選後、休息一陣子才接到蔣萬安聯繫，當下沒有考慮太久，考量自己對台北有了解、侯也支持，最後才答應來幫忙。