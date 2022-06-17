涉嫌殺害一對李姓人力仲介夫妻，造成雙屍3命命案的王姓泰國籍男子，在案發後立即搭機潛逃回泰國，警方雖立即通報泰國警方，但因必須透過司法互助取得其涉案證據後，泰警才能將他逮捕，而王嫌返回清邁家鄉後，也一直躲藏在山區，令警方一直無法找到他的行蹤。

跟據泰媒報導，王嫌在今日上午8點，（台北時間9點）在清邁主動向警方投案，警方目前已將他帶回偵辦。

昨日一家泰國媒體即傳出王嫌的父親表示兒子將出面投案，但據了解泰國警方根本沒有接獲此訊息，也無法確定王嫌的行蹤，僅表示一無所知、仍在追查中，今日對王嫌真的出面投案也頗感意外。

桃園高鐵站附近的停車場，10日被人發現一對李姓夫妻陳屍在車內，警方調查，王嫌與李姓夫妻為人力仲介合夥人，雙方疑似因為分潤問題相約在新北土城移工宿舍談判，不料，李姓夫妻卻慘遭殺害棄屍，王嫌在行凶後，9日即搭機潛逃出境。