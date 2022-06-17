特斯拉CEO馬斯克在當地時間16日參與推特全體員工會議，以視訊形式和8000多名員工進行1個多小時問答。這是他表態收購推特後首次與員工交流。會中他談論推特的未來增長、潛在裁員、遠端辦公，並再次強調如在推特上重現微信模式將是巨大成功，並希望將用戶數拓展近4倍達到10億，但最終並未就收購本身作出表態。

在此之前，馬斯克的收購意圖一直受到質疑。4月14日馬斯克向推特發出440億美元收購邀約。正當外界開始探討馬斯克將如何改造推特，馬斯克卻多次針對推特發佈負面言論，從商業模式到審核政策都數落一遍，之後更因質疑推特自行揭露的虛假帳戶占比，馬斯克擱置該交易。

近日，馬斯克又表示，如果推特不能提供有關垃圾郵件和虛假帳戶的真實資料，就會終止收購。經過數周僵局後，6月8日推特向馬斯克妥協，表示將提供全部推特使用者發佈推文的數據流。

在最新視訊問答中，馬斯克提到，希望將推特用戶數量拓展至10億，這將是當前用戶數量的4倍。他補充說自己在特斯拉親力親為，預計在推特也會如此，但不會沉溺於擔任CEO一職，首要任務是推動產品改進。

在推特的具體營運上，馬斯克除重申對虛假帳戶、言論自由的看法和解決方式外，也表示希望增加支付功能。

不久前採訪中，馬斯克曾對微信讚不絕口，此次會上他也再度提及，稱讚微信和TikTok都是有抱負的，微信已深深融入中國人的日常，「中國以外沒有類似微信（應用），如果我們能在推特上重現這一點，將是個巨大成功。」