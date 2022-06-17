國際原子能總署近日公布2021年全球核子保防實施總結報告，我國連續第16年被宣告為「所有核物料均用於核能和平用途」國家之列。原能會表示，該宣告除了肯定我國已有充分能力確保國內所有核物料均用於核能和平用途之外，也有效消弭多年來國內外媒體對我國有無發展核武的疑慮，證實政府「不發展、不生產、不取得、不儲存、不使用」核武的一貫政策。

2021年總署核子保防體系涵蓋全球185個國家。世界各國被宣告成為「所有核物料均用於核能和平用途」的國家，必須經過總署一套完整而嚴謹的調查與評估作業，包括相關物料資料提報、定期視察、無預警視察、補足性進入、透明度訪查、現場訪談、環境擦拭取樣等，並須每年審查再確認。我國自2007年起首度被總署宣告為所有核物料均用於核能和平用途的國家，今年已連續第16年通過審查確認我國「所有核物料均用於核能和平用途」。

原能會表示，我國堅持核能和平應用的政策從未改變，一直秉持「防止核武器蕃衍條約」精神，並依據總署、美國、中華民國三邊核子保防協定及其補充議定書與總署合作執行核子保防作業，全力防止核武器蕃衍。