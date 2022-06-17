美國總統拜登16日在白宮接受美聯社專訪，對於外界愈來愈憂慮打擊通膨，可能令經濟陷入衰退，他強調美國經濟衰退「非無法避免」（not inevitable），理由是美國較其他國家更有能力對應付通膨問題。

他表示美國人經過2年新冠疫情、經濟動盪和因汽油價格持續飆漲而增加負擔等，確實令人心情相當低落，但他強調美國經濟沒有外界看法那麼悲觀。

他說：「首先，這（衰退）並非無法避免。第二，在克服這次通膨上，我們比世界上任何一個國家更有優勢。」

對於外界批評其錯誤政策導致美國通膨壓力持續攀升，拜登為自己辯護：「如果這是我的錯誤，為何世界上其他每一個重要工業國家的通膨壓力也上升？」

他認為其對美國經濟樂觀是有原因，因為美國目前失業率僅3.6％，和美國經濟表現在全球是相對強勁，以此對美國民眾做信心喊話。

但拜登民調持續低迷。根據美聯社與NORC公共事務研究中心在5月公布的民調顯示，僅39％美國成年人滿意其執政表現。