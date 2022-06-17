雖然近期生技醫療股隨國際利空修正，但產業營運穩健、投資主題多元、成長性仍佳，過去升息、縮表期間表現較大盤強，且下半年將迎來系列全球性重要醫學年會與展覽，題材面豐富，現階段評價面便宜，不失為建立中長期投資部位時機，可適度留意布局。

投信法人表示，受到美國5月通膨壓力依舊強勢，來自食物、能源等價格大幅攀升，在地緣政治疫情持續干擾下，通膨下滑速度不如預期，令市場短期出現恐慌賣壓，國際股市普遍回檔，當中生技醫療類股表現亦同樣承壓。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，美國通膨高漲的狀況未如市場預期緩解，令升息預期再次升高，在此前提下，大型、價值股仍是當前較佳的投資選擇，也可見資金流入醫療保健等防禦型類股的現象，此外回顧過去高通膨期間，醫療保健股因具有價值股、無景氣循環特性，表現也多相對強勁，在升息、縮表期間表現也較大盤來的強勢。

後市來看，生技醫療股產業營運相對穩健，且在人口老化趨勢下，對藥物、醫療服務的需求延續下，產業成長性與創新能力佳，因當前評價面仍低，仍可望吸引資金進駐，表現仍不看淡。

蔡詠裕認為，從題材面來看，下半年有多場國際醫療盛會將登場，探討領域包括血液疾病、心血管疾病、腫瘤、肝病、醫療設備等等，相關研究成果與商機的發不也可望帶動類股行情。

加上今年來FDA新藥核准態度仍屬積極，已累積核准15項新藥，即產業基本面穩健，價值面與題材面加持，類股後市表現仍可期待。