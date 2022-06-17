當全球擔憂通膨及經濟陷入衰退之際，印度反倒迎來更多創新高的經濟動能，就PMI指數、電力使用、信貸需求，企業所得稅收等數據來看，5月仍創新高或維持高檔，儘管短線印度股市加速修正，但強勁的經濟基本面，將有利於支撐股市長線行情。

瀚亞投資表示，根據高盛證券預估，考慮通膨與升息因素，今明兩年MSCI印度企業獲利成長預估分別為17％和13％，仍優於過去長期平均的12％，持續維持高成長軌道，反應在股市行情後市可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，從季報和全年獲利增長來看，印度企業成長無虞，今年1～3月季報獲利年增21％，較前一季的17％大幅跳升，雖然企業逐步面臨能及原物料等成本上漲壓力，但整體經濟表現仍舊非常強勁，甚至突破今年初的經濟成長高原期。

林庭樟認為，印度股市短期受到外部環境影響而修正，外資今年以來流出230億美元，內資卻仍反向維持買進約220～230億美元，相互抵銷。近期央行連續兩次預防性升息，以因應通膨上升，預料下半年仍有升息1.1個百分點的空間，短線股市雖有較大修正，反提供長線行情進場機會，建議以定期定額方式介入。