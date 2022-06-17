俄羅斯周四承諾將加速對中國輸出天然氣，並警告歐洲將為石油禁運令付出高昂的代價。

俄羅斯副總理Alexander Novak表示，歐洲將為較高的能源價格，額外地多支付4000億美元，並且面臨石油供應短缺問題。Novak並未說明支付的時間範圍。

俄羅斯的財政收入嚴重地依賴能源出口；而歐洲過半數的天然氣進口是依靠俄羅斯，也使歐洲非常容易受到供應中斷的衝擊。

俄羅斯表示，可以將能源出口轉向中國和印度等國家，以彌補對歐洲的銷售損失。而副總理也說，俄羅斯需要發展能源基礎建設，以確保供應管線能到達新市場，並擴大輸送量。

俄羅斯北溪一號管線輸往歐洲的天然氣在近日減少了輸送量，莫斯科方面指出，是因為技術問題而延遲了輸送。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)周四表示，將減少北溪一號的供應，估將削減輸送量約4成。但是俄方表示，供應減少不是預謀的，而是與維修問題有關。

德國表示，俄羅斯在技術上的藉口是沒有根據的，目的在推高天然氣價格。義大利也表示，莫斯科可能會利用這個問題施加政治壓力。