台積電ADR股價16日跌破前低，拖累台股台積電（2330）17日跌破前低505元，最低達499元。台積電總市值高低點相較已減少4.77兆元，光一檔台積電所蒸發的市值，等同消滅台股櫃買中心。

外資16日持有台積電降至72.1％，17日預計將再減少，外資持股水位將創2011年4月28日約11年以來新低。

台積電股價最高688元，當時市值為17.71兆元，但至17日台積電499元的總市值已降至12.94兆元，兩者相較已減少4.77兆元，台積電一檔所蒸發的市值，恰巧與台股櫃買中心16日總市值全4.76兆元差異不大。

台積電1元概算影響台股8.5點，台積電最高688元到17日最低499元，約影響台股1,606.5點，占本波跌點3,005.08點的一半以上。17日台股盤中已跌破前低來到15,614點。

統一投顧董事長黎方國表示，聯準會宣布升息3碼後緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，市場擔憂經濟衰退，恐慌情緒增溫。通膨居高不下，終端需求減弱，電子業調節庫存，產業供需出現雜音，造成昨日科技股波動劇烈。近期台股技術面跌落所有均線之下，技術面空頭排列，台股長線大頭部成型，對多頭不利。