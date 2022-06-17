小賈斯汀（Justin Bieber）的25歲辣妻海莉（Hailey Bieber）不僅是模特兒，且是時尚ICON兼部落客，近日她更榮任TIFFANY代言人，代言風格前衛青春的T系列珠寶，最近釋出她為TIFFANY拍攝的首季形象廣告，海莉以疊戴才法詮釋經典T系列鑲鑽耳環和項鍊，展現她風格獨具的時尚品味。

小賈斯汀辣妻海莉（Hailey Bieber）代言TIFFANY T系列珠寶形象廣告出爐。（Tiffany & Co.提供）

海莉說，印象中她周遭的女性朋友都佩戴TIFFANY珠寶，「能成為TIFFANY最具代表的T系列珠寶代言人，讓我感到別具意義。」TIFFANY行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault也說：「Hailey Bieber無疑是時尚的代表，體現了T系列的強大精神，我們非常高興能以她獨特的魅力彰顯全新T系列的時尚個性。」

TIFFANY T Wire 瑰金鑲鑽手鐲，13萬9000元。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY繼T1系列珠寶後，再掀TIFFANY T珠寶的傳奇篇章，標誌性的T字圖樣，透過簡約線條和圖形巧妙融入珠寶當中，優雅稜角的比例，柔中帶剛，充滿了個性與力量。

TIFFANY T1 K金鑲鑽環形耳環，11萬5000元。（Tiffany & Co.提供）