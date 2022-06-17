受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，不過近期已有緩解跡象，值得關注的是，因晶片供應情形已不再吃緊，包括七類晶片產品價格都出現下滑，其中以類比晶片跌勢最重，跌價幅度高達8成。

類比晶片部分，陸媒先前報導，全球類比IC龍頭德州儀器（TI）部分晶片3月市場價格是100元人民幣左右，但現在20元人民幣就買得到，價格跌幅高達8成，市場估計未來還有調降空間。

除了類比晶片外，根據科技新報報導，三極體與驅動晶片受到終端需求降低、攻不應求情況減少影響，5、6月價格平均跌幅達20%~40%，因消費市場需求不旺，微控制器（MCU）跌價幅度也逼近40%；其他包括DRAM、NAND Flash快閃記憶體以及GPU，跌價跌幅則約介於5%~20%。

科技網站Videocardz報導，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）新一代顯卡RTX 4090上市時間從8月延至9月，RTX 4080要到10月、RTX 4070更延至11月問世，理由可能與當下市場庫存過高有關。近期電子業景氣雜音不斷，輝達新一代顯卡成為首款遞延上市時程的重量級新品。

Susquehanna Financial Group研究報告指出，5月晶片從下訂單到交付的時間平均為27.1周，再創新高，但與4月份的27周差不多，顯示晶片荒危機未進一步惡化。