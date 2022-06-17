國民黨台北市前議員羅智強現身留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅耗時8年力推「原住民族實驗學校」，本月15日總算召開第一屆原住民族實驗學校校長會議，高金則表示，她的付出與貢獻，遠遠不及校長、老師與耆老們，並對他們喊話：「謝謝您們，辛苦了！」國民黨台北市前議員羅智強則現身留言，引述春秋時代管仲名言「終身之計，莫如樹人」，盛讚高金的表現。網友對此迴響熱烈，紛紛表示教育是最重要的大事。

高金素梅15日在臉書發文表示，第一屆原住民族實驗學校校長會議終於召開了，在這歷史的時刻，她卻感念自己在立法院8年的推動，遠遠不及校長、老師以及耆老們，大家在學校的付出與貢獻，讓她忍不住要說一句：「謝謝您們，辛苦了！」

高金素梅指出，今年國中會考誕生一位，從土地書寫獲得全國第一名寫作滿級分的孩子，讓她心裡充滿欣慰及感動。教育部也在這幾年的調查，證明原住民族實驗學校辦學的成果皆有明顯提升。在文化上，孩子們對「文化認同」與「文化認知」皆有大幅提升，並透過知識與技能的實踐達到文化傳承之使命；在一般教育上，學習成效則有明顯提升。高金強調，未來大家要團結一心朝著《原住民族學校》的規畫前進，攜手完成《原住民族學校法》。

此文獲得超過6300個讚與破百則留言，迴響熱烈。羅智強本人也現身留言，引述《管子．權修》名句：「一年之計，莫如樹榖；十年之計，莫如樹木；終身之計，莫如樹人。」該留言獲得超過530個讚，網友紛紛回應：「教育就是最大的事」、「全天下沒有比教育更重大的事，百年大計的意義是非凡的」、「十年樹木，百年樹人」、「『十年樹木，百年樹人』這句成語早就不見了，難怪今天的教育會變成如此——以政治掛帥」。