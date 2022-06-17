星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，獅子座、天秤座、巨蟹座、射手座、雙魚座最常遇到爛桃花，尤其第一名的雙魚座，不擅長果斷拒絕，導致渣男、渣女源源不絕的黏上來，根本擺脫不完。

▍第五名：獅子座

獅子座的朋友常常感慨為什麼那些追自己的人、喜歡自己的人條件都不怎麼樣，明明對方各方面的條件都與自己相差甚大，卻總圍繞在身邊揮之不去？其實這都是獅子座自己給別人的勇氣！獅子座喜歡廣交好友，玩開了還會到處認乾哥哥、乾妹妹，跟人打成一片，熱情又仗義，很多人會誤以為獅子座對自己有好感，其實他們根本沒有那個意思。

▍第四名：天秤座

天秤座的高顏值和好身材為他們帶來了不少異性緣。他們熱衷於參加各種好友局，身邊的朋友一大堆，因為擅長和人打交道，出門在外總是被人誤會是個玩咖，吸引了不少爛桃花靠近，不是渣就是不可靠。其實天秤座只想談個簡單的戀愛，他們不喜歡速食愛情，渴望一個能和自己產生共鳴的人，不是嘴上說著喜歡，其實根本不真心的爛桃花。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座的身邊經常出現一些人，莫名其妙對他們好，最後又莫名其妙消失，最後只留下他們自己傻傻的傷心。其實越渴望被愛，就容易吸引爛桃花；越害怕失去，就越想要透過待在一段關係裡證明自己很有價值。巨蟹座正是如此，哪怕明知道對方不是什麼好人，還是缺乏自信，懷疑自己不配被愛。同時又抱著僥倖心理，覺得浪子也會回頭。這樣，好桃花也能被慣成爛桃花。

▍第二名： 射手座

為什麼總是吸引爛桃花？射手座應該很有自知之明，他們總是分不清友情和愛情的界線，感情關係一片混亂，和很多人同時保持曖昧不清的狀態。這樣就非常讓容易讓爛桃花有機可乘，而卻錯失好桃花。不是所有桃花都對脫單有幫助，爛桃花太多，會給愛情帶來風險，逐漸分不太清楚什麼是有好感、怎樣算心動，喪失了愛的能力。

▍第一名：雙魚座

雙魚座應該是許多人心目中實至名歸的第一名，水元素性質明顯的雙魚座耳根子最軟，遇到不喜歡的人也不好意思果斷拒絕，最多說一句「沒關係，大家還是當朋友，有機會可以一起出去玩。」可能雙魚座以為自己已經拒絕人家了，但其實在對方聽起來是「雖然我現在對你沒什麼感覺，但是還是可以保持聯繫，你還是有機會的。」次數多了，舊的爛桃花還沒有走，新的爛桃花又來，哪裡還有時間去遇到正緣？

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