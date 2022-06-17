裕隆(2201)周五舉行股東常會，公司去年獲利為近16年來最佳成績，面臨環境改變及競爭者的挑戰，汽車業轉型升級是一段必須不斷努力的過程，裕隆將持續鏈結合作夥伴資源，精準資源配置及事業布局，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮表示，裕隆汽車除了積極提升經營績效外，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

裕隆獲利部分，去(110)年稅後淨利47.16億元、每股稅後盈餘4.82元，大幅成長72.14%，為近16年來最佳成績，主要原因為公司在務實轉型策略下，持續調整經營體質，整合價值鏈資源，開拓新事業所創造出的綜效。

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮也表示，近年來，我們深受新冠疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年裕隆汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但在公司積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1%，創下近16年來的新高紀錄。裕隆汽車除了積極提升經營績效外，也不斷強化企業的永續發展能力，我們已連續八年名列證交所公司治理評鑑前百分之五的上市公司，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

未來營運計畫，裕隆將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的NISSAN、LUXGEN新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高公司永續經營績效。

在新店裕隆城開發方面，裕隆已於今年2月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明(112)年上半年開幕。裕隆城商場將結合本集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費上的新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為公司的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。

最後，面臨環境改變及競爭者的挑戰，汽車業轉型升級是一段必須不斷努力的過程，裕隆將持續鏈結合作夥伴資源，精準資源配置及事業布局，創造永續價值。