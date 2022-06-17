民進黨桃園市長提名作業，新竹市長林智堅轉戰桃園參選呼聲高，引發黨內有意爭取提名的前立委鄭寶清嗆聲「空降又落跑」。對此，同樣有意爭取桃園市長提名的立委鄭運鵬表示，桃園市長選舉要看桃園跟民進黨的需要，他不會為了保持參選可能而去否定別人能力，所有人要到桃園發展都是好事，不希望黨內無意義的批評及內耗。

民進黨桃園市長提名在即，對於黨中央提名林智堅呼聲高，鄭運鵬表示，他從去年就強調「尊重中央黨部的程序」，所以黨中央本周徵詢在地表態的前輩，沒有徵詢他，並不表示被排除在外，若是中央黨部認為疫情趨緩，可以開始進行桃園提名的動作，他都尊重這個判斷。

鄭運鵬說，這次提名不拘泥形式、時間點、在地或外來，只要願意為桃園服務，都會給予祝福，只要黨內呼聲高、勝選機率高，他都正面肯定，但參選者必須要考量桃園的未來發展，而非自己慾望。

面對鄭寶清批評林智堅空降又落跑，鄭運鵬以自己為例，過去參選桃園立委選舉，也曾被國民黨質疑空降，但桃園市民給他機會，所以選舉是正面爭取認同過程，不是用自己的優點說別人缺點，每個人都有強弱。

鄭運鵬強調，人選呼聲高、外界認為有勝選機會，代表一定有其優點，不分政黨都可以互相給祝福，就像國民黨前議員羅智強要挑戰桃園市長黨內提名，他也沒有批評羅智強是空降，有人到桃園發展都認為是好事，如果黨需要他的話，他做好準備及該做的事。