美股及台股因升息及通膨等問題出現較大回檔，國內最大壽險公司國泰人壽已開始進場「撿便宜」，國泰人壽執行副總林昭廷17日在股東會後記者會上表示，國壽已趁機進場逢低逐步加碼，將挑「產業前景趨勢向上、技術領先」的個股，加碼台股及國外股票，累積國壽未來獲利機會。

國泰金控總經理李長庚亦表示，股市「漲多就是利空，跌多就是利多」，好公司跌得越凶的，將來反彈就越大，李長庚說若將公司獲利及近期跌幅列出來，很多好股票就會跑出來。

由於近期國內外股市回檔，及國壽上半年逢高賣、逢低進，進行個股汰弱留強，林昭廷表示，目前有空出極大額度，亦有極大的機會逢低加碼好股票。依國壽逾7兆元的可運用資金，加碼1~3％，就是700~2,000多億元的資金會進場。

從國泰金董事長蔡宏圖，到李長庚及林昭廷等都一再強調，升息對壽險公司是「短空長多」，林昭廷解釋，從年初到現在，無論是10年期或30年期美國公債、投資等級公司債，都已上升150~200點（1點等於0.01百分點），債券利率大幅度彈升，將使國壽的利息收入大幅增加，而國壽今年亦大幅加碼投資美債，今年利息收入預期就會比去年增加33億元，經常性收益率將超過3.1％。

同時若升息趨勢不變，國壽未來五年經常性收益會持續往上走，利息收入可增加800億元，雖然短期因債券未實現評價損失，造成國壽淨值受很大影響，林昭廷說主要現在只實施4號會計公報，評價只看資產面，若用17號的保險負債面公報，到5月底，國壽淨值不止高於4號公報的淨值，相較去年9月，淨值是增加986億元，且即便用現行會計公報，國壽5月底淨值比仍有6.5％，資本適足率（RBC）仍在350％以上，完全沒有增資的需求。

且因為資本仍強勁，因此國壽將趁這波股市回檔，密切注意優質股票，逢低逐步買進，對於產業前景趨勢向上、或技術領先的個股，在台股及國外股票都是逢低加碼，讓未來有獲利機會。