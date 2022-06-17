玉晶光（3406）股東會17日登場，會中通過每股配發現金股利8元，並完成九席董事改選，新任董事為陳天慶、陳奕君、陳景龍、田嘉昇、廖鉦達、陳柏晟；新任獨立董事為林建興、洪明儒、吳志正。

玉晶光去年受到供應鏈缺料影響，拖累獲利表現，雖然合併營收167.36億元，以年增5.26％寫下歷史新高，但營業毛利59.17億元，卻年減14.36％，致合併毛利率下修至35.36％，呈年減8.1個百分點，營業淨利為30.15億元，年減33.84％，稅後盈餘為22.96億元，年減24.84％，每股盈餘為20.52元。

不過，今年首季玉晶光在嚴控成本，以及匯兌加持下，獲利即扳回一城，經結算今年首季稅後盈餘為3.26億元，年成長16.69％，每股盈餘為2.9元，表現優於去年同期的EPS2.5元，不過第二季因大陸封城、供應鏈不順等利空影響，5月合併營收為8.08億元雖較去年成長10.42％，但仍較上月減少11.23％，惟累計前5月合併營收51.03億元，仍較去年同期增加28.62％。

展望2022年，玉晶光董事長陳天慶在股東會上表示，為因應未來業務多元化發展趨勢，將持續開發各式光學鏡頭及符合市場需求的各種利基產品，以迅速順應趨勢，掌握市場先機。