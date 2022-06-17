國發會主委龔明鑫明日（18）將率領「下世代通訊代表團」赴美訪問，訪團成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、工業局、技術處、資策會、工研院以及我國5G產業相關重點業者等共計41位，以強化台美5G安全領域的夥伴關係，促進雙邊產業合作機會。

國發會發布新聞稿表示，為強化台美長久以來於5G安全領域的夥伴關係，配合美國商務部辦理投資美國高峰會（Select USA Summit），龔明鑫應美國在台協會（AIT）處長孫曉雅邀請率團赴美。

這一訪問團將於明日（18）啟程赴美，龔明鑫所率領的下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、工業局、技術處等跨部會政府官員，資策會、工研院等法人機構，以及我國5G產業相關重點業者等共計41位。

訪團將依序到訪舊金山、西雅圖及華府等地，進行為期11天的考察訪問。在美國西岸，龔明鑫一行將拜會美方官員與美國重點科技企業如微軟、Google、Amazon等，以及從事區塊鏈、複合材料零件、3D全像投影技術等新創業者，擴展台美交流合作。

國發會在矽谷並與AIT合辦台美NextGen Telecom圓桌交流會議，美國Dish Mobile、高通、Air Span等重要通訊業者出席演講與團員交流；訪團也與華盛頓州政府交流5G Open Innovation政策。

這一訪問團於華府期間，除與政委鄧振中共同出席Select USA投資峰會，拜會美國官員之外，龔明鑫也將赴全球台灣研究中心（GTI）、德國馬歇爾基金會（GMF）等美重要智庫進行演講，宣揚我與美國共同打造具韌性之全球供應鏈，進一步深化台美友好關係。

國發會表示，訪美行程預計於6月29日結束，龔明鑫隨後另率跨部會代表、新創公司等業者續赴日訪問，預計於7月6日返抵國門。