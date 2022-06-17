重演羅智強事件？質疑黨內民調柯志恩第一「有蹊蹺」 他赴黨部抗議：傷害國民黨菁英

國民黨高雄市長提名待整合，周二傳出黨內民調顯示智庫執行長柯志恩在可能人選中支持度領先，引爆有意參選的孫文學校校長張亞中陣營不滿，痛斥假民調，今也由前媒體人何啟聖到黨部興師問罪，黨秘書長黃健庭辦公室代表接受陳情。

何啟聖表示，張亞中看到有這份調查在外面流傳，如果確定是黨中央做的，希望能看到這份民調諸如執行機構、題目與樣本數等詳細資料；如果不是黨中央做的，黨中央就應澄清、止血，不該坐視假民調流言發酵，否則對黨形象不好。

何啟聖說，若國民黨若放任內部民調在外流傳，卻不徹查、澄清，就應該道歉，該負責下台的人就應下台。何表示，下周三中常會前還會來拜會黃健庭，再索取相關民調資料或更完整回應。

若民調為真，何啟聖也說，不能接受黨中央這種「先確立結論」才做的指定式滾動民調，以前天選策會成員傅崐萁找前衛生署長楊志良談一個半小時，他預言下一份民調第一名會是楊志良，他批言這種作法應到此為止。

何啟聖表示，請黨中央在做這種指定式滾動民調，就不要再排張亞中。

對於何啟聖的「假民調」質疑，黃健庭昨天回應，外傳的民調內容並非黨中央流出，亦無從判斷是否為黨所做民調，外界沒必要大做文章；但坦言黨一直針對各地選情做民調，高雄市長人選是其一，並會持續再做民調交選策會進一步討論。

黃健庭也說，與初選民調不同，參考式民調本就不會對外公布，也不會提供給個別有意參選者，以防止對手陣營操弄民調，並避免民調結果對相關當事人造成困擾與傷害。

至於何啟聖前天在臉書稱，6月7日黃健庭對高雄市黨籍議員做的黨高雄市長提名人選「假投票」，張亞中支持度最高。黨務人士澄清，當天假投票結果，就是柯志恩獲最多支持。