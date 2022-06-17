賈乃亮2012年和有「小周迅」稱號的金馬影后李小璐結婚，2017年女方爆出和饒舌歌手PG ONE夜宿門風波，3年前兩人宣布離婚。昨(16日)微博瘋傳賈乃亮所合夥的公司逃稅被罰，對此，該公司表示深刻反省並已及時繳納款項，賈乃亮也切割表示未參加公司的經營管理，以後會加強與創業團隊的溝通，定期監督檢查，並自稱是「投資黑洞」，未來會遠離任何投資計畫。

賈乃亮過去和李小璐有一段婚姻，5年前卻傳出女方疑似偷吃，賈乃亮第一時間跳出替妻子扛罪，稱是自己的錯，但仍敵不過2019年李小璐與PG ONE親密片流出風波，兩人正式結束7年婚姻。去年底網上瘋傳賈乃亮和李小璐低調復合，離婚後依舊常相約出遊，引來男方工作室「關切」，發私訊說：「您微博發布的關於『賈乃亮李小璐複合』的報導純屬造謠」，要求對方刪文，否則提告，大動作滅火否認復合前妻。

賈乃亮發文表示未從投資的公司拿到過任何投資收益。（圖／翻攝自賈乃亮微博）

昨網上傳出賈乃亮所投資的公司因逃稅被罰，對此，他親自發文直球回應：「過去幾年，投資了兩三家公司，本人確實沒有權利也沒有能力參與經營管理，這些年也從未從投資的公司拿到過任何投資收益，今天這個熱搜讓我深刻自我反省，以後會加強與創業團隊的溝通，定期監督檢查。」

遭點名公司向賈乃亮致歉。（圖／翻攝自萬核網絡微博）

賈乃亮更自嘲是「投資黑洞」，以後會減少類似計畫，而報導中被提及的「杭州萬核網絡科技有限公司」違反《稅收徵收管理法》，遭罰17萬人民幣（約75萬台幣），為此也發聲明表示，公司意識到問題後便立刻依照法律繳納款項，「本次事件所涉的稅務處罰是公司行為，與股東沒有任何關係」，並對賈乃亮致上歉意。