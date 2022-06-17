新北市長侯友宜（右）17日慰問三重區衛生所、三重區公所居家照護關懷中心及過圳市民活動中心工作人員，謝謝大家的辛勞，並請大家繼續守住疫情。（鄧博仁攝）

為了感謝在第一線防疫的基層人員，新北市長侯友宜今(17)日上午前往新北市三重區衛生所及區公所慰問基層醫護人員及防疫工作人員，他表示，只要邊境擋不住病毒，新北市一定是最嚴重的地區，因此不管是清零還是共存，新北市都是重中之重，雖然新北市確診數已經趨緩，但尚未達長尾效應，仍然要把防疫做好。

侯友宜表示，這兩年多來真的辛苦了第一線的防疫人員，不管是醫護、區公所、消防、警察、所有的行政團隊，包括里長們，市長是地方的指揮官，里長們是分區的指揮官，你們比我更辛苦。

侯友宜說，新北市有4百多萬的戶籍，所以只要邊境擋不住病毒，新北市一定是最嚴重的地區，因此不管是清零還是共存，新北市都是重中之重。

他指出，去年清零政策時，最先發現通報系統有問題的，也是新北市向中央反映，後來中央找到問題就是「校正回歸」，其實第一線最容易發現問題，也最容易碰到問題。

侯友宜強調，雖然現在疫情有趨緩的跡象，但舒緩的速度並非直至向下，而是緩緩地往下降，這兩天的確診數都是7000多人，還沒到長尾效應，我們仍然要把防疫做好。

衛生局長陳潤秋說明，三重區人口數將近38萬人，今年截至6月10日，確診人數達8萬餘人，居家隔離人數累計也超過20萬餘人，龐大的防疫工作皆須仰賴基層醫護同仁及第一線的防疫人員的共同努力，近期雖新北市疫情已逐漸穩定，但同仁仍持續勇於承擔責任，秉持無私奉獻的精神為新北市民服務。