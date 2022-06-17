中央流行疫情指揮中心淪陷，包括身兼指揮官的衛福部長陳時中在內，共5名高階官員確診。行政院長蘇貞昌臉書分享眾人近況，不只被要求自拍，還要比讚，顯示身體狀況無虞。5人照片被蘇拿來粉專宣傳，網虧「都生病了還要陪笑臉，雖然多輕症，卻也道盡無奈」。

以陳時中為首、被網友稱「確診五月天」的團體，包括衛福部兩名次長薛瑞元、石崇良，以及醫福會執行長王必勝、指揮中心發言人莊人祥。5人相繼確診後，在蘇貞昌的「希望」下，提供自拍照分享近況。

5人還要在鏡頭前比讚，代表身體健康無虞。指揮中心表示，5人都屬輕症，僅陳時中「咳到骨頭痛」相對嚴重些，其他人的狀況都良好。

「多位指揮中心同仁確診居家照護中，我希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好」。蘇貞昌在臉書分享合成圖後，不少網友虧「確診五月天」好無奈，「這就像老闆叫我拍照給同事看，我很好、我沒事」、「院長要求，能不配合嗎」、「都生病了還要陪笑，我就算無症狀，心情也不會多好」。