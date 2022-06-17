福壽(1219)今(17)日舉行股東會，黃小玉價格居高不下，董事長洪堯昆坦言，今年第3季成本壓力最大，依目前大宗物資表現來看，僅有棕櫚油有點回檔，由於俄烏戰事未歇，黃小玉後市到底如何也無法預測，只能預估9~10月的價格還會在高檔。

洪堯昆說，今年第2、3季的成本壓力都很高，大宗物資維持高檔，第3季飼料價格比現在還要貴，若是黃小玉後市再漲，產業會很辛苦。飼料價格飆漲、美國又深陷禽流感，進口數量減少，他說，目前國內的雞肉價仍處在高檔，預期在第3季前雞肉價不會下跌。

福壽近年積極搶攻B2C市場，研發許多新產品，洪堯昆說，高品質的東西要讓消費者「聽到、看到、買到」！公司對產品的包裝、品質都十分重視，集團的洽富氣冷雞也在6月中打進Jasons通路，已在各分店都有貨，另外，也打進全家便利商店，希望能在B2C市場占有一席之地。

受到疫情的影響，餐廳內用生意一落千丈，洪堯昆苦笑著說，餐廳用油大減3~4成，多少影響了公司的業績。今年度洽富氣冷雞在市場上進行很多行銷，甚至找來代言人，行銷費用會不會大增？他則說，公司量入為出，並不會鋪天蓋地的亂灑行銷費用，對營運沒有產生干擾。

福壽投入數位轉型不遺餘力，洪堯昆說，長期和台科大技術合作，希望AI全面運用在營運上，希望訂貨、包裝及監測都能夠使用大數據來判讀，增加營運效率。