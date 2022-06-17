美國總統喬·拜登（Joe Biden）周四簽署了改善海運監管的法案。國會議員表示，該法案將有助於抑制通膨，並緩解出口積壓的問題。

本周早些時候，美國眾議院以369票對42票通過這個獲兩黨支持的法案。拜登表示，他誓將打擊那些漲價損害美國家庭的海運業者。

這項新法規將強化美國海運監管機關聯邦海事委員會（FMC）的調查權，並提高該產業商業行為的透明度。依法，聯邦海事委員會得以向「海上公共運送人」（Ocean Common Carrier）的商業行為展開調查。

此外，該監管機關亦可採取執法措施，要求船舶每季通報「進出口總噸位」。新法亦將禁止海上承運人不合理地減少美國出口的機會。

「海上公共運送人」是專業術語，泛指在公海營運的貨船。

拜登總統表示，此法將有助於運輸成本開始降低。白宮表示，新法有助於降低家庭成本，並確保包括農民和農場業者在內等美國企業都能獲得公平對待。

世界航運理事會（The World Shipping Council）表示，該協會將與美國聯邦海事委員會合作，以盡可能減少供應鏈中斷的方式落實法案，但海運業者仍持續面臨創下紀錄的貨物量，並已投入巨額資金擴大運能，因此美國應做出相同的承諾，投資其陸上物流系統的基礎設施。